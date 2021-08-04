Сан-Франциско, США, 4 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Double Fine представила «Музыкальный тур» по игре Psychonauts 2. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии.

Игра Psychonauts 2

«Музыкальный тур» — это нарезка из композиций, написанных Питером Макконеллом специально для игры. По словам разработчиков, у каждой локации в Psychonauts 2 будет своё особое настроение и стиль, которые найдут отражение и в музыке.

Релиз Psychonauts 2 ожидается 25 августа 2021 года. Игра расскажет о приключениях Разпутина Аквато — мальчика с паранормальными способностями.