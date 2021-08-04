Москва, 4 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Законопроект, призванный систематизировать правила осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в России в период подготовки и проведения международных мероприятий, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Government.ru Правительство РФ

Предполагается, что принятие норм исключит необходимость издания отдельных федеральных законов под каждое международное мероприятие.

Изменения предусматривают право организаторов международных мероприятий, в которых принимает участие Российская Федерация, привлекать и использовать иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности для подготовки и проведения этих мероприятий, а также строительства объектов, необходимых для их проведения.

При этом организаторам не требуется получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а мигрантам не требуется получение разрешения на работу или патента, приглашение на въезд в страну для осуществления трудовой деятельности выдается без учета соответствующей квоты, утвержденной правительством.

Правительством РФ будут определяться перечни международных мероприятий и их организаторов, периоды подготовки и проведения международных мероприятий, а также перечень объектов строительства, необходимых для их проведения.

Кроме того, законопроектом правительству предоставляется право устанавливать упрощенный порядок привлечения и использования иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории страны работодателями на основании договора с организаторами международных мероприятий. Например, организациями, оказывающими гостиничные, транспортные и туристические услуги, отмечают авторы.

Читайте также: Вологодские власти запретят мигрантам работать в такси