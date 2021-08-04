Москва, 4 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Жители России стали чаще оформлять ипотечные кредиты на вторичное жильё. Эту тенденцию зафиксировали в крупнейших банках, пишет 4 августа газета «Известия».

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«Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка», — отмечает издание.

Доля таких обращений в банках увеличилась на 10−20 процентных пунктов. Так, в июне в Райффайзенбанке доля ипотечных заявок на вторичное жильё составила 60% против 44% годом ранее.

В ипотечном бизнесе «ДОМ.РФ» зафиксировали рост заявок на покупку готового жилья до 36%. В январе показатель составлял 22%. В банке «Открытие» доля оформленной ипотеки на вторичное жильё выросла до 37% с 32% в июне текущего года, в июле доля таких заявок составила 52%.

В банке «Зенит» смещение спроса связали с низкими ставками в период уменьшения ключевой, в Росбанке — с ограниченным предложением на рынке нового жилья.

В МКБ заявили, что не заметили повышения ипотечного спроса на вторичную недвижимость, то же сообщили изданию в «Сбербанке» и ВТБ. В Абсолют-банке смещение спроса на рынке назвали очевидным.

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