Ульяновск, 4 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении двух местных жителей, осуждённых за убийство братьев. Оно было совершено в 2016 году, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Следствием установлено, что преступление было совершено в рабочем посёлке Карсун 9 января 2016 года на производственной базе по изготовлению надгробных сооружений. По данным правоохранителей, один из злоумышленников дважды выстрелил из обреза ружья в находившегося там мужчину, а другой нанёс ему ранения в спину и грудь. Аналогичным образом, как установило следствие, расправились в цеху и со вторым братом.

В ведомстве отмечают, что причиной стало устранение братьев, которые были конкурентами в сфере предоставления ритуальных услуг.

Причастность злоумышленников к преступлению удалось доказать после проведения ольфакторной экспертизы (запаховых следов): в машине убитых и на их одежде обнаружены запаховые следы одного из осуждённых.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), назначив 17 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, каждый должен выплатить по 5,5 млн рублей родственникам погибших.

Сторона защиты обжаловала приговор, но он оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области передано в суд уголовное дело по факту убийства: по версии силовиков, фигурант уголовного дела нашёл на свалке и забрал себе домой обрез ружья, которое затем стало орудием преступления.

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