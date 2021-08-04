Уфа, 4 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе один ребенок погибли за минувшие сутки на водоемах Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM У воды

Сообщается, что в городе Бирск на реке Белая утонул 15-летний подросток. Его тело из воды извлекли спасатели.

В Чишминском районе на Кальмашевском водохранилище утонул 22-летний мужчина. Его тело со дна водоема также подняли спасатели.

В Уфе на реке Белая утонул мужчина 1982 года рождения. Водолазы подняли его тело и доставили до берега.

«На озере Максимовское в Уфе утонул молодой человек 2000 года рождения. Купался с друзьями в темное время суток в необорудованном для купания месте. Поиски ведутся водолазами Управления гражданской защиты г. Уфы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в текущем году в республике утонул 81 человек, в том числе 12 детей.