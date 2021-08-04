Пхеньян, 4 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси 2 августа направил ответ на поздравительное письмо лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Северной Кореи.

Raisi.ir Сейед Ибрахим Раиси

В письме глава Ирана выразил надежду на расширение и развитие сотрудничества между двумя странами, а также пожелал удачи и всего самого наилучшего в делах, направленных на развитие КНДР, и победы в антиимпериалистической борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава КНДР Ким Чен Ын направил 20 июня поздравительное письмо новому президенту Ирана Ибрахиму Раиси, в котором призвал расширить дружеские отношения между странами.

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