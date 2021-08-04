Тбилиси, 4 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 45 229 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4233 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 432 903 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 390 827 победили инфекцию, в том числе 1934 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5910 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 34 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6045 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2173.

Днём ранее в Грузии в ходе 43 932 исследований выявили 4827 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1895 человек.

Стоит отметить, что в Грузии темпы распространения коронавируса приблизились к пиковым показателям третьей волны пандемии осени-зимы 2020 года. 3 августа в стране зафиксировали 4827 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало для Грузии максимумом 2021 года.