Еловский район, Пермский край, 4 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Пермском крае к уголовной ответственности привлекли бывшего бухгалтера МУП «Брюховское ЖКХ». Женщину признали виновной в растрате с использованием служебного положения, сообщает краевая прокуратура.

Коррупция

По данным ведомства, будучи бухгалтером предприятия, в 2018—2020 годах женщина начисляла и выплачивала себе дополнительно денежные средства. Она изготавливала поддельные документы, по которым перечисляла деньги на свой личный банковский счёт. Таким образом было похищено свыше 750 тыс. рублей.

Суд приговорил экс-бухгалтера к трем годам лишения свободы со штрафом в 10 тыс. рублей. Поскольку женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ей предоставили отсрочку исполнения наказания 14-летия ребенка. В целях возмещения ущерба на имущество подсудимой наложен арест. В законную силу приговор не вступил.