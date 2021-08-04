Москва, 4 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Москве за четыре года реализации программы реновации построено 130 домов. Новые квартиры получили более 35 тыс. участников программы. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написал мэр Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

Он отметил, что порядка 10 тыс. жителей старых пятиэтажек готовятся к новоселью. Практически каждый месяц сдается в эксплуатацию очередная новостройка по программе реновации.

Реновация затрагивает интересы более 1 миллиона москвичей. Строится и проектируется еще 307 новых домов. «Это значит, что темпы реновации будут расти», — заверил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале правительства Москвы (mos.ru) запущен новый сервис для участников программы реновации.

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