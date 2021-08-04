Красноярск, 4 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края 25 августа 2021 года начнёт рассмотрение иска Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к ОАО «РУСАЛ — Ачинский глинозёмный комбинат». Ответчика требуют привлечь к административной ответственности, передаёт ИА REGNUM.

Rusal.ru Логотип компании «Русал»

Иск был подан 26 июля 2021 года, дело позднее приняла судья Болуж.

Управление требует привлечь комбинат к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно»). По данной статье в качестве санкции предусмотрен штраф от 40 до 50 тыс. рублей.

Помимо этого, на 31 августа 2021 года назначено заседание, в котором комбинат группы «РУСАЛ» пытается оспорить предписание управления Ростехнадзора. 27 июля от глинозёмного комбината поступил ещё один иск «о признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности», но он пока не принят к производству. Ответчик — всё то же управление Ростехнадзора.

На сайте компании «РУСАЛ» уточняется, что акционерный капитал распределен следующим образом: у En+ — 56,88%, у SUAL Partners — 25,61%. По открытым данным, долю в En+ имеет уроженец Нижегородской области Олег Дерипаска — фигурант списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021».