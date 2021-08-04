Бишкек, 4 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Киргизские и таджикские пограничники проводят совместную специальную операцию по борьбе с контрабандой на границе двух республик. Об этом сообщили в пресс-центре пограничного ведомства службы Киргизии.

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Руководит спецмероприятием командование Баткенского областного управления пограничной службы Киргизии.

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В операции с киргизской стороны задействованы местные органы власти, подразделения правоохранительных и других силовых структур, дислоцированные в этом регионе.

«В целях недопущения противоправной деятельности на границе Киргизии с Таджикистаном в рамках операции будут проведены мероприятия, направленные на защиту экономических интересов страны», — подчеркивают в киргизском пограничном ведомстве.

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