Нюрбург, Германия, 4 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Сети представлены фотографии с тестовых испытаний прототипа «заряженного» Toyota GR Yaris на немецкой трассе Нюрбургринг. Снимки размещены на портале Carscoops.

Carscoops Toyota GR Yaris

Разработкой модели занимается автоспортивное подразделение компании Toyota — Gazoo Racing. Отмечается, что некоторые детали у модели, например, дополнительные вентиляционные отверстия на передних крыльях и огромное заднее крыло, могут указывать на версию, ориентированную на бездорожье.

Серийная версия Toyota GR Yaris, возможно, получит более продвинутую настройку подвески и шасси, а также другой обвес для большей прижимной силы и меньшего веса.

Ожидается, что данная версия модели получит более мощный «движок». На данный момент стандартный GR Yaris оснащается трехцилиндровым мотором объёмом 1,6 л мощностью 257 л. с.

Ранее компания Toyota Gazoo Racing представила концепт нового купе GR 86, а также серию компонентов для данной модели.

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