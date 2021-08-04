Москва, 4 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Москве до 30 минут сократилось время получения справки о правах на жильё, сообщил 4 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В онлайне

Он рассказал, что ранее, до перевода услуги исключительно в онлайн-формат, время получения справки достигало 14 дней, а теперь оно в ряде случаев сократилось до получаса.

«Согласно регламенту предоставления услуги срок обработки запроса не изменился и составляет 14 рабочих дней, при этом в ряде случаев после перевода услуги в электронный формат через портал mos.ru на оформление справки уходит в среднем 30 минут, а минимальный срок может составить и до трёх минут», — рассказал он.