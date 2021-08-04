Красноярск, 4 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 474 случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 92 883. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

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Из 474 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 101 (темп прироста 0,4%), в Норильске — 53 (1,3%), в Канске — 31 (1,1%), в Лесосибирске — 21 (1,1%), в Минусинске — 20 (0,6%) и Ачинске — 18 (0,3%). В районах края больше всего выявлено инфицированных в Богучанском — 19 (1,1%) и ТДНМР (г. Дудинка) — 19 (2,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 3451 человек, снято с наблюдения — 3969. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 43 139 человек.

Напомним, 3 августа в Красноярск поступила вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». 18 тысяч доз препарата уже начали развозить по медучреждениям региона.

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