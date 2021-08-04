Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Ростов» в ближайшее время представит наставника жёлто-синих.

Fcrostov.ru ФК «Ростов»

«Мы определились с кандидатурой нового главного тренера. Представим его в течение нескольких дней», — цитирует президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца Sport24.

ИА REGNUM сообщало, что 2 августа о своём уходе объявил Валерий Карпин, тренировавший «Ростов» в течение трёх с половиной лет. В конце июля он возглавил сборную России по футболу, сменив Станислава Черчесова.

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Ранее вероятными претендентами на пост главного тренера футбольного клуба «Ростов» были названы тренер «Уфы» Рашид Рахимов и наставник «Краснодара» Мурад Мусаев.