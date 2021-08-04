Уфа, 4 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. 257 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Сообщается, что всего в регионе выявили 49 285 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 45 297 человек, в том числе 228 человек победили вирус за минувшие сутки.

Отмечается, что в прошедшие 24 часа в республике констатировали смерть девяти пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 962 033 человека, завершили вакцинацию 721 257 человек.