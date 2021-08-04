Челябинск, 4 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Жители Челябинска могут требовать от управляющих компаний исполнения обязательств. Об этом заявила глава города Наталья Котова, сообщает пресс-служба мэрии.

Жилой дом

Чиновница отметила, что многие люди недовольны работой своих управляющих организаций. Об этом говорит анализ обращений, поступающих в горадминистрацию. При этом горожане жалуются в органы местного самоуправления, но забывают, что именно они и являются главным органом управления многоквартирным домом.

«Можно писать в администрацию города, но вы, как собственники, имеете полное право ставить все эти вопросы перед своей управляющей компанией или принять решение о ее смене и выбрать ту, с которой вам будет комфортно работать», — сказала Котова.

Для выбора новой компании нужно провести собрание жильцов дома. При этом важно соблюсти все правовые тонкости.