Кызыл, , 10:02 — REGNUM Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин в ходе поездки в Туву объявил предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ, занятости населения и ветеринарии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Генеральная прокуратура РФ

По данным ведомства, власти региона не организовали должны контроль за работой учреждений ветеринарии республики. Это влечет за собой бесконтрольную реализацию мяса и создаёт угрозу распространения заболеваний. В сфере ЖКХ недоработка чиновников может привести к срыву отопительного сезона.

«Мероприятия, направленные на содействие занятости населению и обучение безработных граждан, исполнены только на 42% от годового плана», — добавили в надзорном ведомстве.

В бездействии Дмитрий Демешин обвинил также сотрудников министерства труда и социальной политики республики. Замгенпрокурора РФ предупредил зампреда правительства региона Александра Брокерта, а также руководителей минсельхоза и минтруда об ответственности в случае непринятия мер.

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