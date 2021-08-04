Ярославль, 4 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Мэр Ярославля проехал в автобусе в час пик, чтобы проверить, как отразилась на качестве обслуживания пассажиров транспортная реформа. Об этом Владимир Волков написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владимира Волкова Остановка

«Сегодня в час пик с восьми утра работали на самых проблемных и загруженных городских маршрутах. Вместе с руководством компании-перевозчика проехал по проспекту Фрунзе от остановки «Улица Чернопрудная» до Московского вокзала на 42-ом маршруте. В автобусе пришлось вместе с пассажирами стоять довольно плотно, но давки не было. Кстати, я выбрал самый заполненный, в других автобусах маршрута было всё же чуть просторнее. Тем не менее здесь нужно повысить вместительность транспорта, потому что нельзя ориентироваться на крайнюю загруженность и считать её приемлемым вариантом», — написал Владимир Волков.

Телеграм-канал Владимира Волкова Автобус

Мэр полагает, что проблема решится, как только перевозчики выполнят свои обязательства по количеству транспорта на маршрутах.

Телеграм-канал Владимира Волкова Автобус

«Выводы такие: как только перевозчики выпустят 100% транспорта на маршруты и будут строго соблюдать интервалы движения, острота проблемы существенно снизится. На других маршрутах наблюдались и переполненность автобусов, и нарушение графика движения. Причем проблемы с вместимостью наблюдались даже там, где количество транспорта осталось неизменным. На таких маршрутах необходимо увеличивать количество транспорта и сокращать интервалы движения», — написал мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе транспортной реформы с июля в городе были изменены маршруты, новые маршруты были переведены на регулируемый тариф с предоставлением льгот. При этом от ярославцев стали поступать жалобы на долгое ожидание общественного транспорта по ряду маршрутов.