Якутск, 4 августа 2021, 10:13 — REGNUM Позицию второй политической силы после «Единой России» в Якутии заняла «Справедливая Россия». Об этом 4 августа заявил политобозреватель Виталий Обедин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Из Москвы поступила команда слить «Единую Россию» в Якутии — политолог
По его словам, электоральное поле республики ограниченное, при явке в 40−45% участники выборов будут делить между собой 250−280 тыс. голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он отмечал, что кандидат в Госдуму РФ от «Единой России» в Якутии не выглядит явным фаворитом. Никто в республике до праймериз ЕР не знал Петра Черкашина, его победа в предварительном внутрипартийном голосовании стала неожиданной, пояснял эксперт.