Якутск, , 10:13 — REGNUM Позицию второй политической силы после «Единой России» в Якутии заняла «Справедливая Россия». Об этом 4 августа заявил политобозреватель Виталий Обедин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Minsvyaz.ru

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«Фраза «на региональном — у ведра реальных оппонентов среди системных нет» — чушь полная. Хотя бы потому, что причина конкуренции лежит не в идеологической, а чисто в практической плоскости», — уверен эксперт.

По его словам, электоральное поле республики ограниченное, при явке в 40−45% участники выборов будут делить между собой 250−280 тыс. голосов.

«Для получения мандата на всех не хватит, особенно учитывая, что «медведи» всегда претендуют на половину. В Якутии — по факту — коммунисты играют вторым номером у «Единой России». ЛДПР так не помогает партии власти, как красные геронтократы под руководством Виктора Губарева. Именно поэтому позицию второй политической силы сумела занять «Справедливая Россия», — сказал Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он отмечал, что кандидат в Госдуму РФ от «Единой России» в Якутии не выглядит явным фаворитом. Никто в республике до праймериз ЕР не знал Петра Черкашина, его победа в предварительном внутрипартийном голосовании стала неожиданной, пояснял эксперт.