Москва, 4 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. До конца текущей недели в южной части европейской России сохранится аномально жаркая погода. Об этом 4 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

dimitrisvetsikas1969 Жара

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"На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже +30 °С <…> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик уточнил, что в районе Сочи в это время ожидается до +35 °C, в Симферополе — +30… +37 °C и в Севастополе — +30… +35 °C.

Также Вильфанд указал, что в континентальных регионах южной части России ожидается еще более жаркая погода.

«На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До +43 °C в Волгоградской области, в Ростовской тоже до +43 °C, как и на юге Ставрополья», — сказал он.

Кроме того, синоптик отметил, что к концу недели в центральной части европейской России температура воздуха поднимается до +30 °C, однако при этом будут идти дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жара до +40 С° ожидается в Самарской области.