Москва, 4 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения не помешала российскому оборонно-промышленному комплексу выполнил все стоявшие перед ним в 2020 году обязательства. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«В результате принятия президентом России тогда необходимых решений был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества», — сказал в интервью «Комсомольской правде» глава Минобороны РФ.

Он отметил также, что это позволило обеспечить многим гражданам занятость в непростой период.

Шойгу напомнил, что во время объявления в 2020 году периода нерабочих дней почти два миллиона инженеров и рабочих по всей России прекратили работы в связи с остановкой деятельности на большинстве оборонных заводов страны. Из-за этого поставки военной техники, вооружений и экспортные поставки за рубеж оказались под угрозой.

«Мы ежедневно часами вели переговоры с главами регионов и директорами предприятий, убеждая их восстановить ритмичное производство военной продукции, обеспечив безопасные условия для персонала», — добавил Шойгу.

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Разрешить ситуацию удалось после доклада Сергея Шойгу президенту РФ Владимиру Путину и проведения совещания с главами госкорпораций, выпускающих военную продукцию, и рядом министерств страны. После этого на всех предприятиях ОПК удалось в короткие сроки восстановить необходимый ритм производственного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент России Владимир Путин заявил, что своевременно принятые меры позволили сохранить устойчивость в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, задания гособоронзаказа в 2020 году были выполнены на 99,8%.