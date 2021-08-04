Самара, 4 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Абсолютный максимум температуры воздуха перекрыт 3 августа в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Pixabay.com Жара

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Сообщается, что 3 августа на двух метеостанциях региона был побит температурный рекорд 2010 года. Так, в Кинель-Черкассы была зафиксирована температура 40.4°С, что на 1,4°С выше температуры 2010 года.

На станции Ново-Девичье температура воздуха поднялась до 37,5 °С (отклонение составило 1 °С).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ожидается жара до +40 °С.