Пермь, 4 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Перми 2 августа начался принудительный демонтаж незаконных гаражей на ул. Макаренко. До сентября планируют ликвидировать 21 нелегальный объект, сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru/Радик Назаров Демонтаж гаража

В первый день демонтировано десять гаражей. Все они были выявлены в ходе рейдов, а собственников установить не удалось. В результате принято решение о принудительной ликвидации нелегальной недвижимости.

Чиновники размещали на гаражах уведомления о необходимости добровольного демонтажа. Однако в добровольном порядке ни один объект не был убран с улицы.

Принудительно демонтированные гаражи вывозят на место временного хранения, где будут храниться полгода. Если объявится владелец недвижимости, то он должен будет предъявить документы, подтверждающие право на имущество, и возместить в бюджет затраты на проведение демонтажа.