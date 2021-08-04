Ханты-Мансийск, 4 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (49 случаев), сообщает 4 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 195 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 4 августа в Югре зарегистрировано 66 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 62 205 человек, 958 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).