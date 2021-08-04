Кишинёв, 4 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Минимальный размер пенсии в Молдавии является очень низким и его нужно увеличить. Об этом сказала новый премьер-министр республики Наталья Гаврилица 3 августа в эфире Молдавской общественной телерадиокомпании.

24rus.ru Подсчет пенсии

«Мы выполним эту задачу по увеличению пенсий до 2000 леев (около $110, — прим. ИА REGNUM). Это возмутительно, что бы 2021 человек с трудовым стажем получали пенсию в размере 800 леев», — сказала Гаврилица.

Она также заявила, что новое правительство Молдавии будет стремится к тому, чтобы получить «финансовую помощь» от международных институтов. По словам премьер-министра, МВФ уже готов предоставить кредит в размере $236 млн.

Напомним, Гаврилица официально вступила в должность премьер-министра Молдавии 30 июля. 6 августа она представит депутатам парламента республики кандидатов на министерские посты для получения вотума доверия. Для этого нужно им нужно получить 51 голос. У пропрезидентской партии «Действие и солидарность», которая выдвинула Гаврилицу на пост премьер-министра, в парламенте 63 места.