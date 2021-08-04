Воронеж, 4 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате автоаварии в Воронеже вечером 3 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП

Авария произошла на улице Ростовской около 22:00. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 140 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Нива Шевроле», а затем — с движущимся со встречного направления автомобилем Toyota RAV4.

В результате аварии погиб пассажир ВАЗ-21 140, 27-летний мужчина. Водитель ВАЗа и ещё один его пассажир, мужчина 35 лет, госпитализированы с травмами. Полиция проводит проверку по факту ДТП.