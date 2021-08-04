Белград, 4 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Сербский посол в России Мирослав Лазански скоропостижно скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает 4 августа агентство Tanjug.

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Лазански умер в Белграде от сердечного приступа.

Дипломатическим представительством Сербии в России Лазански руководил с 2019 года, ранее он был членом парламента. Он также известен как военный журналист и аналитик.

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