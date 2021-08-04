Ярославль, 4 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославле 35-летняя женщина обманула восемь своих знакомых на 54 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области. Как полагает следствие, преступления совершались с 2017 по 2019 год.

УМВД России по Ярославской области

«Злоумышленница входила в доверие к потерпевшим, устанавливала с ними дружеские отношения и путем обмана и злоупотребления доверием совершала хищение денежных средств. Она позиционировала себя как предпринимателя, владелицу нескольких магазинов по продаже алкогольной продукции, каковой на самом деле не являлась. Обвиняемая под предлогом развития бизнеса просила в долг крупные суммы, обещая вернуть с процентами, гораздо превышающими стандартные банковские ставки по кредитам. Женщина обещала потерпевшим выплачивать от 4% до 30% ежемесячно», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Первое время женщина выплачивала свои долги с процентами. Так ей начинали больше доверять и давали в кредит более крупные сумм денег.

Затем женщина переставала платить под различными предлогами. Всего от её действий пострадало 8 человек, которые отдали от 180 тысяч до 22 миллионов рублей. Общий ущерб составил 54 миллиона 422 тысячи рублей.

Теперь обвиняемую будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание за это составляет 10 лет лишения свободы.