Лондон, 4 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Дети значительно реже заражаются коронавирусной инфекцией и, как правило, не испытывают тяжёлых симптомов этого заболевания, в отличие от своих родителей. Они также редко страдают от долгосрочных последствий COVID-19 и в целом избавляются от них быстрее, нежели взрослые. К таким выводам по результат проведённого исследования пришли британские медики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно материалам, опубликованным научным журналом Lancet Child & Adolescent Health, доля детей, страдающих от длительных последствий перенесённой коронавирусной инфекции, оказалась небольшой. Однако, как заявила профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Данкан, у некоторых несовершеннолетних «остаточные явления» всё равно обнаруживались.

В ходе исследования состояние несовершеннолетних улучшалось в среднем через шесть дней после заражения. При этом характерные симптомы COVID-19, которые сохранялись после выздоровления, были выявлены только у 4,4% детей.

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Учёные также выяснили, что дети могут передавать коронавирусную инфекцию окружающим.

В исследовании участвовали более 258 тыс. британских школьников. Почти 1,8 тыс. из них между сентябрем 2020 года и концом февраля 2021 года перенесли коронавирус.