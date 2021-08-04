Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пьяный отец чуть не задушил своего девятилетнего сына. Ребенку смогла помочь мать, спрятавшись с ним в ванной комнате до приезда полиции и скорой. Об этом 4 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

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Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту получения девятилетним ребенком телесных повреждений в квартире дома 10 по Дальневосточному проспекту. Ранее судимый 33-летний пьяный мужчина во время семейного конфликта решил выместить свою агрессию на девятилетнем сыне. Он схватил ребенка за шею, поднял в воздух и бросил на пол. Все это происходило на глазах у матери мальчика.

Женщине удалось отбить ребенка, спрятаться с ним в ванной комнате и вызвать полицию и медиков. При осмотре врачи зафиксировали у мальчика ушибы скулы и лба, ссадины лица. После оказания помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, выявлении семейного неблагополучия. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении домашнего тирана возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30 части 2 статье 105 УК РФ (Попытка убийства). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.