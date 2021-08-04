Москва, 4 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Власти Москва с 5 по 8 августа проведут гастрономическую акцию «Лето в городе», где москвичи и гости столицы смогут попробовать блюда разных стран, сообщается на портале мэра столицы.

Gastrofestival.ru На гастрономическом фестивале

В центре столицы откроются две площадки — на Тверской площади и площади Революции. Остальные 16 кулинарных площадок будут работать в других районах Москвы.

На ярмарках посетители смогут познакомиться с кулинарными традициями разных регионов России. а также Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции и Японии. Разнообразное меню жителям Москвы предложат более 50 предприятий общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве периодически проводят крупные гастрономические фестивали и забеги.

Читайте подробнее: В Москве открывается гастрономический фестиваль «Рыбная неделя»