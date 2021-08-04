Волжск, Марий Эл, 4 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Заместителем прокурора Марий Эл Александром Григорьевым утверждено обвинительное заключение в отношении двоих жителей Татарии по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе марийской прокуратуры.

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По данным следствия, 30-летний и 44-летний мужчины с августа 2018 года по февраль 2020 года проводили в Волжске в различных помещениях азартные игры, используя игровое оборудование.

«Уголовным законом за указанное преступление предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей», — отметили в надзорном органе.

Обвиняемые в настоящее время находятся под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Ижевске обнаружили сеть подпольных игорных заведений. Семеро местных жителей подозреваются в преступлении по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). В рамках расследования проведено 16 обысков, изъято 35 компьютеров, 15 мобильных телефонов, восемь видеокамер, а также 345 тыс. рублей.

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