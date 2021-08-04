Киев, 4 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Компания-оператор ГТС Украины по итогам работы в первом полугодии 2021 года получила 5,6 млрд грн чистой прибыли, сообщает 4 августа пресс-служба компании.

Utg.ua Украинская ГТС

Оператор отмечает, что за аналогичный период прошлого года прибыль составляла 13,1 млрд грн. В сообщении подчёркивается, что ключевым негативным фактором, повлиявшим на результаты в периоде, стала задолженность участников рынка газа за услуги его балансировки и транспортировки, которая составляет более 10 млрд грн. При этом, подчеркивает оператор ГТС, 91% долга образовали частные газовые компании.

«Долги областных и городских газовых компаний выросли на 93% по сравнению с первым полугодием 2020 года, а их совокупный долг перед компанией за услуги транспортировки и балансировки газа в период составил почти 9,8 млрд грн», — заявили в компании.

Что же касается транзита российского газа — за первую половину года транзитировано 21,8 млрд кубометров топлива, что на 9% больше, чем предусмотрено текущим транзитным соглашением, но на 3,1 млрд куб. м меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2020 года оператор ГТС Украины получил чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн. Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против газовых компаний из-за долга за отобранный и не оплаченный газ из ГТС — соответствующий вопрос орган рассматривал на заседании в июле.