Москва, 4 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Тошнота, рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода или нарушение прохождения еды являются признаками онкологического заболевания желудка на ранних стадиях. Об этом сообщил ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов.

Oncoportal.net Онкология

По его словам, при раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия. Также к симптомам относятся желудочные кровотечения и при определенных условиях потерю веса.

«Если нет других причин для резкого снижения [веса], например нет недоедания, анорексии, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях», — сказал Топузов в беседе с порталом «Доктор Питер».

Топузов призвал после 45 лет пройти онкоскрининг в качестве первичной диагностики рака. Вне зависимости от пола назначается рентген легких, анализ кала на скрытую кровь и по показаниям гастроскопию, колоноскопию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, число злокачественных онкологических новообразований, вычисляемых по формуле на 100 тысяч населения, в 2020 году снизилось.

Всего в стране за 2020 год впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований. Лидерами по выявленным злокачественным новообразованиям из расчёта на 100 тысяч населения стали Севастополь, Сахалинская и Самарская области, внизу этого списка — Дагестан, Чечня и Ингушетия, следует из сборника.

Читайте также: Онколог назвал любимую еду умерших от рака кишечника пациентов