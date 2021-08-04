В Рязани власти спасают убыточный хлебозавод №3
Рязань, 4 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Разработать концепцию вывода из кризиса хлебозавода №3 в Рязани поручил губернатор Николай Любимов. Старейшее предприятие города получило из бюджета 40 млн рублей на оздоровление, но ситуация продолжает ухудшаться, сообщает пресс-служба правительства региона.
Муниципальное предприятие, некогда преуспевающее и вполне экономически благополучное, сейчас на грани банкротства. На хлебозаводе поставлен вопрос о сокращении штата, уменьшении производственных мощностей и ассортимента продукции.
Глава региона проучил в недельный срок администрации города совместно с руководством предприятия и региональным министерством промышленности разработать концепцию вывода из кризиса хлебозавода. С конкретными мероприятиями, сроками и исполнителями, подчеркнул губернатор. Работу будет курировать заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина.
Хлебозавод №3 работает с 1958 года. В конце января 2020 года его объединили с хлебозаводом №1, который затем был ликвидирован.