Рязань, 4 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Разработать концепцию вывода из кризиса хлебозавода №3 в Рязани поручил губернатор Николай Любимов. Старейшее предприятие города получило из бюджета 40 млн рублей на оздоровление, но ситуация продолжает ухудшаться, сообщает пресс-служба правительства региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

Муниципальное предприятие, некогда преуспевающее и вполне экономически благополучное, сейчас на грани банкротства. На хлебозаводе поставлен вопрос о сокращении штата, уменьшении производственных мощностей и ассортимента продукции.

«Предприятие было просубсидировано и получило из бюджета 40 млн рублей на оздоровление. Я хочу понять — в чём дело? Почему на хлебозаводе встал вопрос о принятии радикальных мер — полной остановке производства. Почему не принимаются меры для того, чтобы сохранить его коллектив и исправить финансовое положение? В администрации города Рязани вообще существует экономический блок? Если он работает, то мне интересно, чем занимаются его сотрудники? Что это — лень, безразличие или некомпетентность? Может бездействие с преступным умыслом? В этом надо разбираться, если есть основания вплоть до уголовного преследования и с подключением наших коллег из правоохранительных органов! В недавнем прошлом уже были потеряны несколько муниципальных городских предприятий, но с хлебозаводом №3 допустить этого нельзя! Ситуацию срочно надо исправлять», — сказал губернатор.

Глава региона проучил в недельный срок администрации города совместно с руководством предприятия и региональным министерством промышленности разработать концепцию вывода из кризиса хлебозавода. С конкретными мероприятиями, сроками и исполнителями, подчеркнул губернатор. Работу будет курировать заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина.

Хлебозавод №3 работает с 1958 года. В конце января 2020 года его объединили с хлебозаводом №1, который затем был ликвидирован.