Бишкек, 4 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Из-за царящей на территории Киргизии засухи урожай пшеницы в республике в этом году будет меньше на 30% — 35%. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

Hans Пшеница

По словам чиновника, урожай кукурузы тоже сократится на 10% — 15% по той же причине.

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Глава минсельхоза отметил, что ситуация с нехваткой поливной воды в стране складывается такая же, как в 2014 году.

«Длярегулирования цен на корма для домашнего скота правительство приняло постановление о вводе запрета на их вывоз из республики, а также постановление об отмене налога на добавленную стоимость на импорт кормов в Киргизию. Теперь цены на корма должны будут перестать расти, а на некоторые виды — начать снижаться», — резюмировал он.

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