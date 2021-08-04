Пермь, 4 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажется директор центра временного пребывания пожилых людей «Добрые руки». Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Старик в больнице

Расследование уголовного дела завершилось, материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Как установлено следствием, гендиректор приюта в 2020 году организовала в нежилом административном здании центр временного пребывания престарелых граждан. При этом платные услуги по социальному обслуживанию старикам оказывались без привлечения необходимых специалистов, а меддеятельность учреждения осуществлялась с грубым нарушением лицензионных требований.

В рамках уголовного дела проведено свыше 25 судебных экспертиз и исследований. В качестве потерпевших по делу проходят 16 пожилых людей. Когда вскрылся факт нарушения из прав в частном центре, пенсионеров перевели в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи врачей.

Имущество обвиняемой в оказании небезопасных услуг на сумму более 20 млн рублей отправлено под арест по ходатайству следователя как обеспечительная мера для возмещения ущерба потерпевшим