Пекин, 4 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval представил на фотографиях экстерьер нового кроссовера Monster. Об этом сообщается на сайте Car250.

Haval Haval Monster

Дебют концепт-кара под названием XY состоялся ещё в апреле 2021 года. Серийная модель концепта будет называться Monster.

Новая модель собрана на «тележке» L.E.M.O.N. Эта платформа предназначена для моделей с гибридными силовыми агрегатами. Для Monster предусмотрен 184-сильный турбированный «движок» обёмом 1,5 литра. Расход бензина у автомобиля с таким мотором равен семь литров на 100 км.

Габаритные размеры машины составляют 4780×1890×1675 мм. При этом расстояние между осями колёс составляет 2800 мм.

Отмечается, что Haval Monster будет первой моделью компании, которая получит комплекс Coffee Intelligent. Данный комплекс позволяет управлять автомобилем дистанционно, а также реализовывать функции автономного управления.

Ранее в России прошла премьера нового пятиместного кроссовера Haval Jolion с приводом 4×4. Покупателям предложены два варианта комплектации модели — Elite и Premium. Новинка укомплектована турбированным четырёхцилиндровым рядным двигателем рабочим объёмом 1,5 литра и производительностью 150 л. с.

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