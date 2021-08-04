Москва, 4 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Дальнейшее расследование по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки в Самарской области, поручено следователям центрального аппарата Следственного комитета РФ. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Jo Naylor Убийство

Сообщается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посредством видео-конференц-связи провел оперативное совещание, на котором руководитель следственного управления СК России по Самарской области доложил о расследовании уголовного дела по факту убийства школьницы.

Отмечается, что по указанию председателя СК России дальнейшее расследование по этому делу поручено следователям центрального аппарата.

«Он обозначил необходимость тщательного и всестороннего анализа всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что поздно вечером 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.