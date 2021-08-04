Екатеринбург, 4 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Защитники осуждённых за разбойное убийство Ксении Каторгиной в Екатеринбурге подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Суд

Двум осуждённым дали по 20 лет лишения свободы, ещё одной, Екатерине М. — 17 лет. Последняя также подала отдельную апелляцию на приговор.

Каторгина пропала в октябре 2019 года после встречи с возможным покупателем своего автомобиля. Позже машину нашли у перекупщиков, а тело девушки — в канализационном коллекторе. По версии следствия, преступная группа готовилась к злодеянию около месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало в Екатеринбурге большой общественный резонанс.

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