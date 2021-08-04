Красноярск, 4 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. По состоянию на утро 4 августа в Красноярском крае зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 4,5 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Очаги возгораний зарегистрированы в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах. С огнём борются более 200 человек, задействовано четыре единицы техники. В минлесхозе заверили, что населённым пунктам пожары не угрожают.

За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожаров в Кежемском и Эвенкийском районах. Предварительная причина возгораний — сухие грозы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Эвенкии зафиксирована задымленность. Причиной стали лесные пожары, действующие в Якутии.