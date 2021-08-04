Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском с ушибами госпитализирована семимесячная девочка. Краевое СУ СКР проводит доследственную проверку обстоятельств причинения ребёнку телесных повреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в ведомстве.

TawnyNina Ребёнок в больнице

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Девочка с 25 июля находится в краевой больнице. Известно, что на теле ребёнка имеются следы ушибов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении 12-летней девочки в Алтайском крае.