Москва, , 09:30 — REGNUM России и её партнёрам в Евросоюзе не нужны саммиты ради саммитов, поэтому Москва не станет инициатором этого вопроса. Об этом в интервью газете «Известия» заявил постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов.

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«На ваш второй вопрос — будем ли мы сами выступать с такой инициативой — отвечу коротко: конечно, нет. В нашем фольклоре есть мудрый постулат: насильно мил не будешь», — подчеркнул в беседе с изданием Чижов.

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«Коль скоро не мы были инициаторами обострения отношений с западными партнерами, то не нам и делать первый шаг к примирению — таковы законы дипломатии»,— пояснил он.

Постпред допустил, что инициатива Германии и Франции провести саммит ЕС с участием России сохранится, так как «у Германии и Франции есть целый ряд сторонников в этом вопросе».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимир Путина на саммит ЕС. Её идею поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. По информации журналистов, Берлин и Париж призывают ЕС выработать новую стратегию по взаимодействию с Москвой. В Кремле эту идею оценили положительно. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.