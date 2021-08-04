Москва, 4 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Термин «спальный район» в Москве не всегда соответствует реальному положению дел, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями. Видеозапись общения опубликована 4 августа в личном блоге мэра.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин рассказал, что 90% москвичей проживают в кварталах, которые по привычке называются спальными районами. Однако от изначального значения определения остаётся мало — в микрорайонах можно не только переночевать, но и совершить основные покупки, провести досуг, заняться спортом — есть всё для повседневной жизни. Самым сложным является обеспечить эти кварталы рабочими местами, однако и эта задача решается, отметил мэр.

«Благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков последние десять лет порядка 85% новых рабочих мест в Москве создаются в нецентральных районах», — пояснил он.

При этом инвесторы, помогающие создавать новые рабочие места, могут вернуть часть платы за право строительства нового жилья.

«Конечная цель — создать в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома, — сообщил мэр. — А термин «спальный район» — окончательно сдать в архив».