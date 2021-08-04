Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и в морских полигонах Балтийского флота успешно завершились заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», построенной на предприятии АО «Адмиралтейские верфи». Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Магадан» перед спуском на воду

На первом этапе морской части ходовых испытаний «Магадана» решались задачи вывески и кренования, измерялись уровни акустического шума и магнитных полей корабля. Второй этап был посвящён скоростным, манёвренным и глубоководным испытаниям. Проверке работы энергетической установки и систем обеспечения жизнедеятельности погружения подводной лодки, её гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи.

«Экипаж подводной лодки и сдаточная команда «Адмиралтейских верфей» успешно справились с задачей. Об этом доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения… Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками», — отмечается в сообщении.

Третья подводная лодка серии «Магадан», построенная для Тихоокеанского флота ВМФ России, была спущена на воду 26 марта. Ожидается, что в состав ВМФ России она войдёт в ноябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня начались заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3.