Вашингтон, 4 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Предложение о переговорах Вашингтона с Пхеньяном «в любом месте, в любое время и без предварительных условий», обнародованное специальным представителем США по КНДР Сон Кимом в ходе поездки в Сеул, остаётся в силе. Об этом сообщил 3 августа на брифинге глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

Ru.usembassy.gov Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс

По его словам, Вашингтон по-прежнему ждёт ответа от северокорейской стороны.

Представитель Госдепа США также подтвердил позицию Вашингтона по поддержке межкорейского диалога, акцентировав внимание на том, что американская сторона приветствует восстановление прямой связи между КНДР и Южной Кореей.

Между тем, эксперты рассматривают заявление представителя Госдепа как подтверждение позиции администрации Джо Байдена — решать проблемы Корейского полуострова дипломатическими средствами.