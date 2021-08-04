Челябинск, 4 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки зарегистрировано ещё 350 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 76 354 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 5772 человека.

От COVID-19 скончались ещё 16 пациентов, добавили в штабе.