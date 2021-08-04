Москва, , 09:24 — REGNUM В КПРФ сомневаются, что выборы в Госдуму восьмого созыва будут легитимными, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

ЦИК Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из-за непредсказуемой третьей волны коронавируса, которая потребовала жестких ограничений и вызвала недовольство людей, региональным властям поручено не бороться за явку, а сосредоточиться на мобилизации лояльных избирателей, и здесь особую роль должно сыграть электронное голосование, отметила депутат Госдумы Вера Ганзя в Facebook.

«Вот это самое электронное голосование и сделает свое чёрное дело. Как своевременно, однако, накатила третья волна! Тогда у нас вопрос, а будет ли наш парламент в таком случае легитимным?» — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму пройдут в сентябре в единый день голосования.

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