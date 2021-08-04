Ульяновск, 4 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» комплексно благоустраивают 76 дворов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

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Работы по благоустройству дворов находятся на особом контроле врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Андрей Тюрин проинформировал, что в 2021 году планируется благоустроить 114 дворовых территорий и 24 общественных пространства. В настоящее время работы идут в 76 дворах и 19 парках, в том числе на ряде из них — с опережением графика. Техническая готовность объектов в целом оценивается на уровне 67%.

Кроме того, началась подготовка проектно-сметной документации по благоустройству объектов в 2022 году, на торги объекты начнут выставляться осенью. Это коснётся 16 общественных территорий в семи муниципалитетах, отобранных по итогам всероссийского рейтингового голосования.

Исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан напомнил, что ранее три населённых пункта Ульяновской области вошли в число победителей федерального конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях — Барыш, Карсун и Сурский, что дало дополнительно привлечь 150 млн рублей. По словам главы ведомства, работы на объектах «идут полным ходом».

В 2021 году в данном всероссийском конкурсе участвует Инза, представившая проект комплексного благоустройства улицы Тухачевского. Александр Черепан сообщил, что заявка прошла первую проверку.